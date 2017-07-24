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مصرع عامل ومحاولة إسعاف 4 آخرين انسكبت عليهم مادة حارقة داخل مصنع أسمنت أسوان

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل ومحاولة إسعاف 4 آخرين انسكبت عليهم مادة حارقة داخل مصنع أسمنت أسوان

07:30 ص الإثنين 24 يوليه 2017

مصرع عامل ومحاولة إسعاف 4 آخرين انسكبت عليهم مادة حارقة داخل مصنع أسمنت أسوان

أسوان - (أ ش أ):

لقى عامل بمصنع أسمنت أسوان مصرعه، إثر تعرضه إلى انسكاب مادة حارقة أثناء العمل داخل مصنع أسمنت أسوان، فيما يجرى حاليا محاولة إسعاف 4 عمال آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي مساء أمس الأحد.

وأكد مدير مستشفى أسوان الجامعى الدكتور عبد الله العبيدى، أنه توفي شخص من بين المصابين الخمسة في واقعة انسكاب مادة حارقة أثناء عملية التصنيع بمصنع أسمنت أسوان، يدعى طارق محمد فتحي من منيا القمح الشرقية 46 سنة، وتم نقله مباشرة إلى مشرحة أسوان العمومية.

وأضاف أنه يتم حاليا محاولة إسعاف باقي العمال المصابين فى الواقعة، بقسم التجميل والإصلاح بالمستشفى الجامعي، حيث أن حالتهم مستقرة حتى الآن.

وكان اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطاراً من العميد محمود عوض رئيس مباحث أسوان، يفيد بإصابة 5 عمال في مصنع أسمنت أسوان بالكيلو 110 بطريق أبوسمبل أسوان، نتيجة انسكاب مادة حارقة عليهم تستخدم فى تصنيع الأسمنت داخل المصنع، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقى الإسعافات اللازمة،فى حين توفى أحد المصابين وتم نقلة مباشرة إلى المشرحة.

حُرر محضرا بالواقعة، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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