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ماكينات الغسيل الكلوى تتسبب فى انتقال فيروس سى

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ماكينات الغسيل الكلوى تتسبب فى انتقال فيروس سى ماكينات الغسيل الكلوى تتسبب فى انتقال فيروس سى

قال الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، إن نسبة فيروس سى فى تصل إلى حوالى 12%، وأضاف تلك النسبة تعد من أعلى المعدلات الموجودة فى العالم، ولكن مرضى الفشل الكلوى المزمن الذين يعتمدون على الغسيل الكلوى المستمر تصل النسبة لديهم إلى حوالى 50% وكانت قبل 10 سنوات تصل إلى أكثر من 60%.

وأكد هيكل أن التوعية الطبية المستمرة من خلال أطباء الكبد والكلى وتدريب الممرضات نجحت فى الإقلال من نسبة العدوى بالإصابة بفيروس سى بنسبة 40% والسبب فى ذلك يرجع إلى أن مرضى الفشل الكلوى تكون لديهم المناعة ضعيفة وطبيعة هؤلاء المرضى الذين يعتمدون فى حياتهم على الغسيل الكلوى المستمر بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيا، وكل جلسة لا تقل عن ثلاث ساعات تكثر لديهم احتمالية العدوى مع ضعف مناعتهم وطبيعة المرض يحتاج إلى نقل الدم على فترات متقاربة ودخولهم المستشفيات بصفة مستمرة ووجود الوصلات وأجهزة الوريد بصفة دائمة كل ذلك يجعلهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس سى.

وأضاف أستاذ الجهاز الهضمى والكبد أن الاتحاد الأوروبى الدولى لأمراض الكلى أطلق صيحة بأن نسبة حدوث فيروس سى فى الدول الأوروبية أعلى ما يكون فى مرضى الفشل الكلوى المزمن حيث تصل لأكثر من 12 %.
> وأشار هيكل إلى أهمية التشخيص الجيد لوجود فيروس سى فى هؤلاء المرضى، حيث أنه يجب أن لا نعتمد على وجود الأجسام المضادة فقط لأن مناعة هؤلاء المرضى ضعيفة وتكوين الأجسام المضادة أقل من الطبيعى، وبذلك لا يمكن الاعتماد عليها فى التشخيص بل نعتمد على اختبار الـ"بى سى آر".

ووقال هيكل إنه يجب أخذ الحذر والتقيد بالقواعد الأساسية لتقليل نسبة حدوث فيروس سى لهؤلاء المرضى عن طريق إجراء اختبارات الفيروسات الكبدية لكل المرضى، ويتم تكرارها كل 6 أشهر قبل إجراء عمليات الغسيل الكلوى.

ويجب أن تكون هناك ماكينات خاصة للمرضى الذين يعانون من فيروس بى وقد أوصى أطباء الكبد المصريين أن تكون هناك ماكينات خاصة لمرضى فيروس سى أيضا لعدم نقل العدوى للمرضى الذين يعانون من فشل كلوى ولا يعانون من فيروس سى.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، أنه من الضرورى التقيد بالقواعد الأساسية لمنع انتشار العدوى، وذلك عن طريق التأكد من أن جميع العاملين فى وحدات الغسيل الكلوى من أطباء وهيئة تمريض وعاملين قد تم تطعيمهم بفيروس بى ولا يعانون من فيروس سى.

وأكد هيكل وجوب التأكد من تغيير الفلاتر والوصلات وأن تستخدم مرة واحدة فقط لمريض واحد والتأكد كذلك من نظافة وتعقيم الأجهزة، مضيفا أنه يوجد حاليا بعض الحقن مثل الابركس أو الارانسب والتى تعطى لعلاج الأنيميا وبالتالى يقل احتياجنا لنقل الدم لمرضى الفشل الكلوى.

وإذا تم الالتزام بالتعليمات الوقائية والإشراف الطبى لمتابعة هؤلاء المرضى سوف تقل بالتالى نسبة حدوث فيروس سى لهؤلاء المرضى.
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مصر 365

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