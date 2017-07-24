الأمم المتحدة: مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق في أفريقيا الوسطى

جنود من الغابون في بعثة الامم المتحدة في جمهورية ا

بانغاسو (أفريقيا الوسطى) - (أ ف ب):

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) مقتل جندي مغربي من القبعات الزرق واصابة ثلاثة آخرين في كمين نصبه الأحد مسلحون من ميليشيا انتي-بالاكا في مدينة بانغاسو (جنوب شرق).

وقالت البعثة في بيان إن "قافلة عسكرية لمينوسكا وقعت ضحية كمين نصبه مسلحون من انتي بالاكا بعد ظهر الاحد في بانغاسو" مما أسفر عن مقتل جندي من القبعات الزرق وإصابة ثلاثة آخرين، جميعم مغربيون.

وتقع بانغاسو على بعد 470 كلم من العاصمة بانغي قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأضاف البيان أن "الهجوم وقع بينما كان جنود القبعات الزرق من الكتيبة المغربية يواكبون شاحنات صهريج تنقل المياه من النهر لسد الاحتياجات الإنسانية في المدينة".

وأدانت البعثة في بيانها الهجوم وقدمت "التعازي إلى عائلة (القتيل) وإلى المملكة المغربية حكومة وشعبا".

وبهذا يرتفع إلى سبعة عدد جنود القبعات الزرق الذين قتلوا في بانغاسو ومحيطها منذ مايو.