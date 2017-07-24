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بدء محاكمة صحفيي جريدة جمهورييت التركية المعارضة

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مصراوي Masrawy

بدء محاكمة صحفيي جريدة جمهورييت التركية المعارضة

06:16 ص الإثنين 24 يوليه 2017

بدء محاكمة صحفيي جريدة جمهورييت التركية المعارضة

اسطنبول - (د ب أ):

من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين محاكمة 19 شخصا، من بينهم 11 صحفيا ومديرا تنفيذيا من جريدة "جمهورييت" التركية المعارضة، والموجودين حاليا في السجون التركية، فيما يطالب ممثلو الادعاء التركي بتطبيق عقوبة تصل إلى السجن 43 عاما في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ومن بين الذين يواجهون المحاكمة، رئيس تحرير الصحيفة العلمانية اليسارية السابق، كان دوندار، الذي يعيش في المنفى في أوروبا. فقد أثار تقرير كتبه في عام 2015 بشأن شحنات الأسلحة التركية المزعومة التي تم ارسالها للمتمردين السوريين، غضب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويمثل أمام المحكمة أيضا كل من موسى كارت، رسام الكاريكاتير، وأحمد سيك، الصحفي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية والذي سجن من قبل في عام 2011 لمدة سنة واحدة.

ويزعم ممثلو الادعاء أن المتهمين عملوا على مساعدة منظمات إرهابية معينة، من بينها حزب العمال الكردستاني المسلح، جماعة يسارية متطرفة، وأتباع فتح الله جولن، رجل الدين التركى الذى يقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

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