مانشستر يونايتد يهزم ريال مدريد بركلات ترجيح «ساخرة» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تغلب مانشستر يونايتد على ريال مدريدـ بعد ركلات ترجيح سيئة الليلة الماضيةـ فشل خلالها سبعة لاعبين في التسجيل عقب انتهاء مباراتهما في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم بالتعادل 1-1 في جنوب كاليفورنيا.

وتقدم يونايتد، الذي فاز 2-1 في ركلات الترجيح، قبل نهاية الشوط الأول عندما انطلق أنطوني مارسيال داخل منطقة الجزاء متجاوزا ثلاثة مدافعين ليهيئ الكرة إلى جيسي لينجارد ليسجل من مدى قريب.

وأجرى الفريقان العديد من التغييرات بين الشوطين وهو ما أثر على إيقاع اللعب. ولعب الطقس الحار دورا أيضا في تراجع الأداء بينما بقي 65.109 مشجعين في انتظار الهدف التالي.

وجاء الهدف في الدقيقة 69 بعدما ارتكب فيكتور ليندلوف مخالفة ضد تيو هرنانديز لاعب ريال داخل المنطقة ليسجل البرازيلي كاسيميرو من نقطة الجزاء.

وكان بوسع كاسيميرو التسجيل مرة أخرى من نقطة الجزاء خلال ركلات الترجيح لكنه سدد في العارضة في المحاولة الخامسة لريال ليمنح الانتصار ليونايتد.

شاهد أيضا

وضاعت الركلات الأربع الأولى وهو ما أثار ضحك الجماهير التي لم تشاهد الكثير من الفريقين في الشوط الثاني. وسجل هنريخ مخيتاريان ودالي بليند ليونايتد بينما كان لويس ميجيل كويزادا الوحيد بين لاعبي ريال الذي نجح في هز الشباك في ركلات الترجيح، بحسب سكاي نيوز.

وكان جوزيه مورينيو مدرب يونايتد سعيدا بالفوز لكنه أكد أنها ليست سوى مباراة تدريبية. وكان مصدر القلق الوحيد له في المباراة خروج لاعب الوسط أندير هيريرا مصابا بعد اشتراكه كبديل في الشوط الثاني.

ويلتقي الفريقان مجددا في كأس السوبر الأوروبية في الثامن من أغسطس القادم في مقدونيا وهي مواجهة ستكون أكثر تنافسية.

ويلعب ريال بطل أوروبا ضد مانشستر سيتي في مباراته القادمة بينما يلتقي يونايتد مع برشلونة يوم الأربعاء المقبل.