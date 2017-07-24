ياسين منصور: لن أترشح لانتخابات الأهلي.. ونصيحة واحدة لطاهر والخطيب

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كشف رجل الأعمال ياسين منصور، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن موقفه من الترشح في انتخابات اللقعة الحمراء المقبلة.

وقال «منصور»، في تصريحاته بحلقة الأحد، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، إن خوضه انتخابات الأهلي القادمة سيكون أمرًا صعبًا لانشغاله بأعماله، معلقًا «أنا معاهم من بره، ومحمود طاهر والخطيب ناس محترمة».

وأضاف أن المجلس الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر، يسير بشكل جيد، مؤكدًا أن جميع مجالس الإدارات تعمل فقط على خدمة النادي الأهلي.

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ونصح رجل الأعمال الشهير، محمود طاهر، ومحمود الخطيب بالتنافس بشرف في الانتخابات المقبلة إذا ترشحا، دون الاساءة لأحدهما، رافضًا الإفصاح عن مرشحه المفصل الذي سيحظى بدعمه.