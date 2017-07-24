«بنك ناصر»: السيسي أمدنا بـ250 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر»

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قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، مساء الأحد، إن الدعم الذي يقدمه البنك من خلال عدة خدمات، أهمها التمويل متناهي الصغر، يُقدم إلى الأسر الأشد احتياجًا.

وأضاف فاروق، خلال حواره مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إمداد البنك بـ250 مليون جنيهًا من صندوق «تحيا مصر» لتمويل المرأة المعيلة.

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وتابع نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن «هدفنا الرئيسي من ذلك هو تحويل السيدة المستحقة للدعم إلى منتجة، ونؤكد أننا سنكون على قدر ثقة الرئيس في البنك».

وأكد أن «بنك ناصر عريق، ويقوم بدور قوي للغاية لمساعدة المحتاجين، وذلك الدور الذي تعثر في تأديته لفترة، ولكننا سنسعى لذلك في الفترة المقبلة، ونتلقى دعمًا من جهات عديدة بالدولة، ومجلس إدارتنا ناس بتحب البلد وعايزين ننجح، لدينا مليون و300 ألف عميل، ونحن أكبر بنك اجتماعي في الشرق الأوسط».