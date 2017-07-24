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مرتضى منصور: مافعله إيناسيو «تحرش».. ولن يمر مرور الكرام (فيديو)

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مرتضى منصور: مافعله إيناسيو «تحرش».. ولن يمر مرور الكرام (فيديو) مرتضى منصور: مافعله إيناسيو «تحرش».. ولن يمر مرور الكرام (فيديو)

التحرير

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شدد ، رئيس نادي ، أن تصريحات البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة، عقب مباراة الفتح المغربي، لن تمر مرور الكرام.

وقال «مرتضى»، في تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، إن تصريحات إيناسيو « رياضي» ولا مبرر لها، كاشفًا أنه طلب منه الاستغناء عن مصطفى فتحي ووصفه بـ«اللاعب الكسول»، ونفس الحال مع طلب عدم استمرار ستانلي اوهايتشي بسبب مغالاة وادي دجلة في سعره، متساءلًا: «وبعدين ما الاتنين لعبوا ماتش الأهلي واتغلبنا 2 مع الرأفة».

وأضاف رئيس اللقعة البيضاء، أن تصريحات إيناسيو محبطة للاعبين، على الرغم من عدم خروجه لوسائل الإعلام والهجوم عليه، مثلما كان يحدث مع بعض المدربين الآخرين، رغم تذبذب النتائج، مشيرًا إلى أنه إذا كان يرغب في الرحيل عن النادي فليقل ذلك.

ونفى منصور، الاستعانة بطارق يحيى في منصب المدرب العام بالجهاز الفني لـ«تطفيش إيناسيو» كما يتردد، مشيرًا إلى أنه يملك مستند يسمحله بفسخ التعاقد معه بدون دفع شرط جزائي، وأن هناك جلسة ستجمعه بنائبه خلال ساعات لدراسة كل شيء.

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وكان« إيناسيو» قد انفعل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة فريقه أمام الفتح المغربي، مساء الأحد، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، وقال أن فريقه قدم مباراة جيدة بروح عالية، لكنه لا يملك لاعبين كافيين لتحقيق الانتصارات دائمًا.

وأضاف إيناسيو: «ماينفعش نكسب ماتشات بالطريقة دي، أنا مش ساحر وما أقدرش أعمل أكتر من كده، لو عايزني أعمل أكتر يبقى مش أنا الشخص المناسب للمنصب ده». 

وتساءل الخواجة «هو أنا اللي سمحت لمصطفى فتحي واستانلي إنهم يمشوا؟ الغلطة غلطتي أنا دلوقتي؟ الأمور في بتدار إن المدرب هو اللي بيبيع اللاعبين؟»، مضيفًا أن الثنائي تم السماح برحيلهم عن الفريق ولم يتم تعويضهم، ولا يمكن إشراك لاعبين بدلاء لهم لا يجيدون اللعب في نفس المركز. 

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التحرير

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