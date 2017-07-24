معتز عبد الفتاح: «روحنا في داهية بسبب قرارات عبد الناصر الكارثية»

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس جمال عبد الناصر كان وطنيًا عظيمًا، لكنه اتخذ قرارات غير مدروسة، وليس لها رؤية على المدى البعيد، ما تسبب في العديد من الأزمات في كافة القطاعات، والتي نعاني من آثارها حتى عصرنا الحالي.

ووجه عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، 3 نصائح للمواطنين، قائلًا: «بلاش نشتري رؤية شخص بتكلفة يتحملها الشعب، بلاش هو يبقى زعيم على حسابنا، وبلاش نتخذ قرارات غير مدروسة»، مضيفًا: «هناك سياسة عامة، ومكاسب وخسائر، معادلات يجب دراستها لتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة، والجعجعة في العلاقات الدولية لها تكلفة تضر ولا تفيد».

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن من أهداف ثورة يوليو القضاء على الإقطاع والاستعمار وإقامة جيش وعدالة وحياة ديمقراطية، متسائلًا عن مدى تحقيق هذه الأهداف، مستكملًا: «بالنسبة للهدف الأول أخذنا أراضي الإقطاع وتم توزيعها على الفلاحين دون دراسة، وفجأة ارتفع عدد المواليد عشان بقى كل مواطن معاه فدان واتنين، وبالنسبة للقضاء على الاستعمار كان مطلبًا هامًا.. ولكن هل الثورة قضت على الاستعمار؟ الإنجليز سابوا القناة لكن إسرائيل كانت محتلة سيناء ومعها القناة، وعبد الناصر رحل والوضع كذلك».

واستطرد: «ومن حيث القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم.. كل دولة في الدنيا فيها أغنياء، التعبير ده أصلًا ناصري تمامًا.. حل المشكلة بالتأميم؟ طيب مين اللي هيدير؟ نجيب ضباط؟ طيب هل الضباط شاطرين؟ يا جماعة التكلفة كانت عالية وكل القطاع الخاص اتلغى، ومن حيث إقامة جيش وطني قوي.. الحروب اللي خضناها كانت سلسلة من الخسائر.. لأن مفيش خطط، كان هناك استخفاف».

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واصل عبد الفتاح: «هل حققنا كفاية في الإنتاج أو عدالة في التوزيع؟ لا لم يحدث ذلك.. قالك الجامعات ببلاش.. طيب هل في حد بيعمل الجامعات ببلاش؟ كان فين التخطيط.. هل فعلًا في تعليم مجاني؟ وكذلك فين الحياة الديموقراطية اللي اتحققت؟ دي كل الحريات اتلغت، الوضع كان الزعيم قال فإحنا لازم ننفذ، لم يُدرس استدامة في السياسة، وحتى الآن نعاني من مشاكل».

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن ثورة يوليو 1952، «ضلت طريقها»، مستكملًا: «صانعيها لم يلتزموا بالعلم، ثورة شعارات وليست علم، ناصر كان بيشتم أي حد، زي واحد راح يطلب قرض من البنك فراح قتل نفسه قدام البنك، زي ما عبد الناصر أمم القناة كده، طيب يا فرحتي إيه استفدناه؟ وإحنا قعدنا نغني ونصفق».

وأشار عبد الفتاح، إلى أن «عبد الناصر اتخذ قرارات كانت كارثية بامتياز، قرارات نتحمل تكلفتها حتى الآن، كان عظيمًا في إنجازاته، وعظيمًا في أخطائه.. وإحنا روحنا في داهية».