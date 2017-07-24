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الأردن: مقتل أردنيين اثنين وإصابة إسرائيلي في إطلاق نار بمبنى السفارة الإسرائيلية

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مصراوي Masrawy

الأردن: مقتل أردنيين اثنين وإصابة إسرائيلي في إطلاق نار بمبنى السفارة الإسرائيلية

01:49 ص الإثنين 24 يوليو 2017

الأردن: مقتل أردنيين اثنين وإصابة إسرائيلي في إطلاق نار بمبنى السفارة الإسرائيلية

عمان - (د ب أ):

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام الأردنية مساء الأحد إن إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية، وفي نطاق مجمعها في عمان، أسفر عن مقتل أردنيين اثنين وجرح إسرائيلي.

وقالت الإدارة في بيان أن غرف العمليات الرئيسية في مديرية الأمن العام تبلغت بعد عصر الأحد بحدوث إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها حيث تحركت القوة الامنية للمكان وفرضت طوقا امنيا لمباشرة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.

وأظهرت التحقيقات الأولية إصابة ثلاثة أشخاص – أردنيين اثنين واسرائيلي - وتوفي أحد الأردنيين في وقت لاحق اثناء تلقي العلاج في المستشفى متأثرا بعيار ناري أصابه.

وذكرت الإدارة في وقت متأخر من مساء الأحد أن المصاب الأردني الثاني في حادثة إطلاق النار فارق الحياة أيضا متأثراً بإصابته.

وتبين أن الأردني الثاني الذي فارق الحياة بالمستشفى هو طبيب تواجد في المكان بحكم ملكيته للمبني السكني، وفقا لبيان إدارة العلاقات العامة بالأمن.

ولم توضح الإدارة السبب وراء اطلاق النار.

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مصراوي Masrawy

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