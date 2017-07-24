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إيناسيو منفعلًا: أنا اللي بيعت ستانلي ومصطفى فتحي؟ (فيديو)

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إيناسيو منفعلًا: أنا اللي بيعت ستانلي ومصطفى فتحي؟ (فيديو) إيناسيو منفعلًا: أنا اللي بيعت ستانلي ومصطفى فتحي؟ (فيديو)

التحرير

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أبدى البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، غضبه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام الفتح المغربي، مساء اليوم الأحد، ردًا على سؤال أحد الصحفيين، حول رحيل مصطفى فتحي، والنيجيري ستانلي اوهايتشي.

وقال «إيناسيو»، «هو أنا اللي سمحت إنهم يمشوا، الغلطة غلطتي أنا دلوقتي، الأمور في بتدار إن المدرب هو اللي بيبيع اللاعبين»، مضيفًا أن الثنائي تم السماح برحيلهم عن الفريق ولم يتم تعويضهم، ولا يمكني اشراك لاعبين بدلاء لهم لا يجيدون اللعب في نفس المركز».

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وتعادل ، أمام الفتح الرباطي المغربي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى بالبطولة العربية.

بهذه النتيجة رفع الفريقين رصيدهما إلى نقطة واحدة، وهو نفس رصيد النصر السعودي، والعهد اللبناني، اللذين انتهت مواجتهما أيضًا بالتعادل الإيجابي 1-1.

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التحرير

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