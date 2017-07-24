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ميدو: مرتضى أعاد هيبة الزمالك.. «ولو الانتخابات بكرة هانتخبه» (فيديو)

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ميدو: مرتضى أعاد هيبة الزمالك.. «ولو الانتخابات بكرة هانتخبه» (فيديو) ميدو: مرتضى أعاد هيبة الزمالك.. «ولو الانتخابات بكرة هانتخبه» (فيديو)

التحرير

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قال أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن ، رئيس مجلس إدارة ، أعاد هيبة النادي الأبيض، أمام اتحاد الكرة والحكام والإعلام، وهو ما كان يفتقده.

وأضاف «ميدو»، خلال لقائه بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، «لو بكرة انتخابات نادي الزمالك، هانتخب مرتضى منصور، لما حققه من ايجابيات عديدة، لكنه رجل قضاء، ويجب عمل مدير رياضي بالنادي مسؤول عن إدارة كرة القدم».

وتابع مهاجم الوطني السابق، أن مرتضى قضى على هيمنة الأهلي على الصفقات، وأصبح منافس قوي للنادي الأحمر في ضم اللاعبين.
 

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التحرير

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