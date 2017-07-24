10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على بعض أعضاء حزبه من الجمهوريين، وقال السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، إن القاعدة العسكرية التركية في قطر لها أبعاد داخلية، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القدس خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمون المساس به.

1- ترامب: الجمهوريون لم يفعلوا الكثير لحمايتي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 12 يونيو 2017 (أ ف ب)

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على بعض أعضاء حزبه من الجمهوريين، الذين استفادوا من انتصاره في الانتخابات الرئاسية عام 2016، متهمًا إياهم ببذل القليل من الجهد لحماية رئيسهم.

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2- السفير السعودي بالأردن: الخيار العسكري ضد قطر غير مطروح

السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود - أرشيفية

قال السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، إن القاعدة العسكرية التركية في قطر لها أبعاد داخلية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تهديد من دول الجوار لقطر، لاسيما وأن الخيار العسكري في هذه الأزمة غير مطروح للنقاش.

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3- ضاحي خلفان عن زيارة أردوغان للسعودية: "ربما ستقول له شكرًا وتُصبح على خير"

الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي - أرشيفية

علّق الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للملكة العربية السعوددية، في إطار جولته الخليجية الرامية لحل الأزمة في قطر، بالقول: "ربما ستقول له شكرًا وتُصبح على خير".

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4- أبو الغيط: القدس خط أحمر.. وإسرائيل تلعب بالنار

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القدس خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمون المساس به، وأن ما يحدث اليوم من قبل دولة الاحتلال هو محاولة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف.

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5- رئيس الأركان الإسرائيلي: الأوضاع الأمنية في الضفة وغزة هشة

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي جادي آيزنكوت - أرشيفية

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي جادي آيزنكوت، أن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة هشة، وذلك خلال لقائه مع جنود جدد من لوائي جولاني وجفعاتي.

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6- أردوغان: خطاب أمير قطر خطوة صحيحة نحو الحل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 16 يوليو 2017 (أ ف ب)

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قطر تصرفت منذ بداية الأزمة الخليجية بعقل سليم وببصيرة تامة، وبذلت جهوداً كبيرة لحل الخلاف عن طريق الحوار" مضيفًا: "تصريحات الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، بخصوص الأزمة الخليجية كانت خطوة صحيحة نحو الحل".

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7- مفتي القدس: نرفض تركيب إسرائيل كاميرات مراقبة بالأقصى

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين - أرشيفية

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، لوضع السلطات الإسرائيلية كاميرات مراقبة بالأقصى، مشددًا على ضرورة عودة الأوضاع إلى ما قبل الرابع عشر من يوليو.

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8- منافس ميركل على المستشارية: يجب الحذر من تكرار موجة لاجئين جديدة

منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المستشارية - أرشيفية

حذر مارتن شولتس منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المستشارية في الانتخابات البرلمانية المنتظرة في شهر سبتمبر القادم من تكرار أزمة اللاجئين التي حدثت في عام 2015.

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9- وزير العدل الألماني: بلادنا في حاجة إلى المزيد من ممثلي ادعاء وقضاة

وزير العدل الألماني هايكو ماس في برلين في 28 أبريل 2017 (أ ف ب)

حث وزير العدل الألماني هايكو ماس على رفع عدد ممثلي الادعاء العام والقضاة في البلاد وذلك في ضوء المطالبات بزيادة أعداد أفراد الشرطة، مضيفًا: "بلادنا في حاجة إلى المزيد من ممثلي ادعاء وقضاة".

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10- دحلان: فتح معبر رفح في أغسطس.. و100 مليون دولار لكهرباء غزة

القيادي الفلسطيني، محمد دحلان - أرشيفية

توقع القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة بحلول أواخر أغسطس المقبل، وأن يتم تأمين تمويل لمحطة كهرباء في القطاع المحاصر بقيمة 100 مليون دولار.

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