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الجيش يصفي 9 تكفيريين ويضبط مخزن متفجرات لبيت المقدس جنوب العريش

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مصراوي Masrawy

الجيش يصفي 9 تكفيريين ويضبط مخزن متفجرات لبيت المقدس جنوب العريش

12:16 ص الإثنين 24 يوليو 2017

الجيش يصفي 9 تكفيريين ويضبط مخزن متفجرات لبيت المقدس جنوب العريش

أرشيفية

 

كتب - أشرف سويلم:

واصلت القوات المسلحة، مساء اليوم الأحد، حملة "حق الشهيد 3" لليوم الثامن علي التوالي بمنطقة مزارع الزيتون جنوب مدينة العريش.

وداهمت القوات بؤرة مسلحة خطيرة لتنظيم بيت المقدس بمزارع جهاد أبو طبل جنوب العريش.

واشتبكت القوات مع خلية تكفيرية، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر إرهابية وضبط أسلحة آلية بحوزتهم.

كما مشطت القوات البؤرة المسلحة وتمكنت من ضبط 10 مستشفيات ميدانية لتنظيم بيت المقدس تضم حجرات وأجهزة طبية حديثة وأنابيب أوكسجين وأدوات جراحية وأكياس دم ومولدات كهربائية.

كما ضبطت القوات مخزنًا للمتفجرات يضم قرابة 10 أطنان من مادة "TNT" شديدة الانفجار، كما تم ضبط 15 عبوة ناسفة مزروعة للقوات وتم تفجيرها، كما تم ضبط 2 سيارة ملاكي مسروقة من مواطنين بمدينة العريش.

 

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