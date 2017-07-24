حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اعتقالات في تركيا وسيطرة حركة "طالبان" الأفغانية على مناطق جديدة، إضافة إلى العثور على جثث داخل مقطورة بالولايات المتحدة الأمريكية.

1- المعارضة الفنزويلية تدعو إلى إضراب لمدة يومين

اشتباكات بين المعارضة الفنزويلية والأمن في كاراكاس اليوم (أ ف ب)

دعت المعارضة الفنزويلية إلى إضراب مدته 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه المقترح لتعديل الدستور.

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2- سقوط منطقة كوهيستان في قبضة طالبان

عناصر من حركة طالبان الأفغانية في باكيتا

أكد مسؤولون محليون من إقليم فارياب شمال أفغانستان أن وسط منطقة كوهيستان، بالإقليم سقط في قبضة طالبان، طبقا لما ذكرته قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم

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3- العثور على جثث في مقطورة في ولاية تكساس الأمريكية

العثور على جثث ونقلها - أرشيفية (أ ف ب)

عُثر على جثث ثمانية أشخاص في مقطورة بولاية تكساس الأمريكية، حيث وصفت الشرطة الحادث "بأنه جريمة تهريب بشر".

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4- تركيا تلقي القبض على ناشطتين حقوقيتين

الشرطة التركية تشن حملة اعتقالات في جنوب البلاد (أ ف ب)

ألقت السلطات التركية القبض على اثنتين من ناشطي حقوق الإنسان بعد أسبوع واحد من إطلاق سراحهما من السجن، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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5- نيوزيلندا تشهد فيضانات وتستعد لمزيد من الأمطار

سيارة تمر بصعوبة وسط المياه في نيوزيلاندا اليوم (أ ف ب)

أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا لمناطق البلاد التي تشهد فيضانات بتوقع تساقط المزيد من الأمطار الأحد، بعد أن تسببت السيول بإخلاء مناطق في "ساوث ايلاند" حيث تم إعلان حال الطوارئ.

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