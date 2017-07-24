الظهور الأول وتكرار النتيجة.. ملامح من مباراة الزمالك والفتح المغربي

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تعادل الزمالك، أمام الفتح الرباطي المغربي، بهدفين لكلًا منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى بالبطولة العربية.

ويستعرض «التحرير» أبرز الأرقام في مباراة الزمالك أمام الفتح المغربي:

1- الظهور الأول:

شهدت مباراة الزمالك أمام الفتح المغربي، الظهور الأول لطارق يحيى المدرب العام ومدحت عبد الهادي المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق، كما شهدت المباراة المشاركة الأولي لحازم إمام العائد من إعارة في نادي الاتحاد السكندري وساهم في صناعة الهدف الثاني الذي أحرزة شيكابلا وإبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك الذي كان معارا لفريق المقاولون العرب وشارك الثنائي كبدلاء.

2- الهدف 50 لباسم مرسي:



استطاع باسم مرسي هز شباك الفتح الرباطي المغربي، بالهدف الأول لفريق الزمالك ويعتبر هذا الهدف الأول ، لباسم مرسى فى البطولات العربية، والثانى له فى الفتح الرباطى، والرابع فى الفرق المغربية

ويصل بهاذا الهدف صاحب الـ25 عامًا إلى هدفه رقم 50 في المباراة الـ115 له بقميص الزمالك، منذ الانضمام إليه في صيف 2014 قادمًا من الإنتاج الحربي، وكان أخر أهداف باسم مرسي قبل هذه المباراة في مرمى أهلي طرابلس خلال المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق.

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3- 4 أهداف في مباراتين:

عاد أحمد الشناوي لحراسة عرين الزمالك في مرمى الفتح المغربي، بعد غيابه عن المشاركة في مباراة القمة واستقبلت شباكه هدفين في مباراة اليوم التي انتهت بالتعادل 2-2، وكان أخر ظهور للشناوي أمام أهلي طرابلس واستقبلت شباكه هدفين وانتهت المباراة بنفس النتيجة 2-2 .

4- شيكابالا يعود للتسجيل:

أحرز محمود عبد الرازق «شيكابالا»، صانع ألعاب الزمالك، هدف فريقه الثانى فى شباك الفتح الرباطى المغربى، بعد استقباله عرضية من حازم إمام متقنة وبهذا الهدف ، يسجل أول أهدافه العربية، ويصل للهدف رقم "55" مع الزمالك، وكانت أخر أهدافه أحرزها في مباراة أسوان بالدوري الممتاز منذ 38 يومًا وانتهت بفوز الزمالك بهدف وحيد.