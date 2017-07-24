طارق يحيى: هدف الفتح أربكنا.. ولا بديل عن الفوز على العهد اللبناني

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قال طارق يحيى، المدرب العام بالجهاز الفني لنادي الزمالك، أن فريقه لم يكن جاهزًا لمواجهة الفتح الرباطي المغربي، خاصة أن الدوري المصري انتهى منذ أيام قليلة.

وتابع «يحيى»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة أبو ظبي الرياضية، «قدمنا أداءًا جيدًا في بداية المباراة، قبل أن يخطف الفتح هدف مفاجيء، وهو ما أربك اللاعبين، بالإضافة إلى إصابة أحمد رفعت».

وأضاف، أن إصابة شيكابالا، أحمد رفعت، وأحمد فتوح، وضعت الجهاز الفني في مأزق وحرمته من إجراء تبديلات تكتيكية، موجهًا الشكر للاعبين على الروح التي ظهروا بها، مؤكدًا أنه لابديل عن الفوز على العهد اللبناني في المباراة المقبلة.

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وأوضح، أن إصابة رفعت عبارة عن التواء في مفصل القدم، ويحتاج من أسبوع لـ 10 أيام للتعافي منها، بينما اصابة شيكابالا ورفعت عبارة عن شد عضلي.

وتعادل الزمالك، أمام الفتح الرباطي المغربي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى بالبطولة العربية.

بهذه النتيجة رفع الفريقين رصيدهما إلى نقطة واحدة، وهو نفس رصيد النصر السعودي، والعهد اللبناني، اللذين انتهت مواجتهما أيضًا بالتعادل الإيجابي 1-1.

