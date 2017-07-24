مشوار الـ50 هدف لـ«باسم مرسي» مع الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكن باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تسجيل هدف التعادل في مرمى فريق الوحدة الرباطي المغربي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن مباريات المجموعة الثانية من الجولة الأولى، في مسابقة البطولة العربية للأندية.

وبهذا الهدف الذي أحرزه من ركلة جزاء، يصل صاحب الـ25 عامًا إلى هدفه الـ50 في المباراة الـ115 له بقميص الزمالك، منذ الانضمام إليه في صيف 2014 قادمًا من الإنتاج الحربي.

ويستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي الأهداف التي سجلها مرسي مع القلعة البيضاء.

- الدوري الممتاز.

استطاع باسم مرسي أن يسجل 32 في مسابقة الدوري الممتاز، منذ انضمامه للفريق الأبيض خلال 82 مباراة.

- مسابقة الكأس.

نجح باسم في إحراز 8 أهداف بمسابقة كأس مصر، جمعهما خلال 13 مباراة.

شاهد أيضا

- دوري أبطال أفريقيا.

تمكن مهاجم الزمالك من ‘حراز 7 أهداف، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، جمعهما خلال 11 مباراة.

- الكونفيدرالية الأفريقية.

استطاع باسم مرسي من المشاركة في 8 مباريات بمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية، ونجح خلالهما في تسجيل هدفين.

- البطولة العربية.

تمكن مرسي من تسجيل هدف التعادل، في أولى مشاكاته مع الزمالك بمسابقة البطولة العربية، ليصل إلى الهدف رقم 50 مع الفارس الأبيض.