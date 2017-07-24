إيناسيو: «أنا مش ساحر.. ومعنديش أكتر من كده» (فيديو)

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انفعل البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة فريقه أمام الفتح المغربي، مساء اليوم الأحد، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

وقال إيناسيو، أن فريقه قدم مباراة جيدة بروح عالية، لكنه لا يملك لاعبين كافيين لتحقيق الانتصارات دائمًا، فعلى سبيل المثال لا يوجد لاعبين يجيدون اللعب في مركز الجناح سوى «شيكابالا» وأحمد رفعت، والأخير أصيب في الشوط الأول للمباراة وخرج، معلقًا «ما ينفعش نطلب من اللاعبين أكثر مما قدموا اليوم».

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وأضاف «ماينفعش نكسب ماتشات بالطريقة دي، أنا مش ساحر وما أقدرش أعمل أكتر من كده، لو عايزني أعمل أكتر يبقى مش أنا الشخص المناسب للمنصب ده».