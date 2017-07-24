أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إيناسيو: «أنا مش ساحر.. ومعنديش أكتر من كده» (فيديو)

Google+ Print
إيناسيو: «أنا مش ساحر.. ومعنديش أكتر من كده» (فيديو) إيناسيو: «أنا مش ساحر.. ومعنديش أكتر من كده» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انفعل البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة فريقه أمام الفتح المغربي، مساء اليوم الأحد، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

وقال إيناسيو، أن فريقه قدم مباراة جيدة بروح عالية، لكنه لا يملك لاعبين كافيين لتحقيق الانتصارات دائمًا، فعلى سبيل المثال لا يوجد لاعبين يجيدون اللعب في مركز الجناح سوى «شيكابالا» وأحمد رفعت، والأخير أصيب في الشوط الأول للمباراة وخرج، معلقًا «ما ينفعش نطلب من اللاعبين أكثر مما قدموا اليوم».

شاهد أيضا

وأضاف «ماينفعش نكسب ماتشات بالطريقة دي، أنا مش ساحر وما أقدرش أعمل أكتر من كده، لو عايزني أعمل أكتر يبقى مش أنا الشخص المناسب للمنصب ده».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)