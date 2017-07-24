أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت "هآرتس" الإسرائيلية إن غضب العرب والدول الإسلامية من "أحداث الأقصى" تلخص في مظاهرات ومقالات صحفية، وذكرت "جيروزاليم بوست" إن جهاز الشين بيت كشف عن اعتقال 25 شخصًا بينهم مسؤولين بارزين، وكشفت "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أخفق في استخدام مواد إشعاعية، وقالت "ديلي ميل" البريطانية إن مقاتلي "داعش" يستخدمون ملابس النساء للهروب من الموصل.

1- هآرتس: غضب العرب على الأقصى.. مظاهرات ومقالات

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن غضب العرب والدول الإسلامية من "أحداث الأقصى" تلخص في مظاهرات ومقالات صحفية، مضيفة: "التوترات الراهنة، في القدس، قد تضع بعض الحكومات العربية على مسار تصادم مع الحركات الاسلامية الداخلية".

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2- جيروزاليم بوست: إسرائيل تعتقل 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن جهاز الشين بيت كشف عن اعتقال 25 شخصًا بينهم مسؤولين بارزين خلال الحملة التي جرت منذ الليلة الماضية في الضفة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي في ضوء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس.

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3- واشنطن بوست: "داعش" أخفق في استخدام مواد إشعاعية في الموصل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أخفق في استخدام مواد إشعاعية شديدة الخطورة في الموصل العراقية، وهي مواد كان من شأنها أن تمكنه من صنع "قنبلة قذرة" ذات مستويات إشعاعية خطيرة.

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4- هآرتس: اقرأوا وصية الفلسطيني منفذ "هجوم حلميش"

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالًا للكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي دعا فيه كل إسرائيلي لقراءة وصية الشاب الفلسطيني عمر العبد التي كتبها قبل ساعات من تنفيذه لعملية "حلميش" التي قتل فيها 3 مستوطنين وأصاب آخرين.

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5- ديلي ميل: ملابس النساء حيلة الدواعش للهروب من الموصل

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مقاتلي "داعش" يبذولوا جهدًا كبيرًا من أجل الهروب من معاقلهم التي استعادتها القوات العراقية والسورية مؤخرًا، مشيرة إلى أن بعضهم يلجأ إلى مساحيق التجميل، والملابس النسائية، حتى يتمكن من العبور بين العائلات، والنازحين المدنيين.

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