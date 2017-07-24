سميح ساويرس: شعرت بالخوف من فقدان مدينة زويل هويتها بعد رحيل العالِم

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قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، إنه بعد رحيل الدكتور أحمد زويل، شعر بالخوف من فقدان مدينة زويل هويتها، ولكن سرعان ما تبدد هذا الخوف بعد مشاهدته لإنجازات المدينة.

وأضاف ساويرس، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «أم بى سى مصر»: «ما جمعني بالدكتور مجدي يعقوب هو الإيمان بأهمية العلم والمال لحل مشكلات مصر المزمنة»، متابعًا: «لو تبرع كل مصري بـ10 جنيهات لصالح مدينة زويل، سيتوفر لدينا 50% من مصروفاتها»، موضحًا أن العمل المؤسسي هو الضمانة الرئيسية لاستمرار نجاح هذه المدينة.