محافظ سابق: مصر أكبر قوة إقليمية بالمنطقة في عام 2020 (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر سابقًا، إن مصر ستصبح أكبر قوة إقليمية في المنطقة بحلول سنة 2020، موضحًا أن هناك وثيقة أمريكية صدرت خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أكدت أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2018.

وأضاف فرج خلال لقائه اليوم الأحد ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه بحلول عام 2020 ستصدر مصر الغاز إلى أوروبا مما يعني أنها ستكون قوة اقتصادية.

شاهد أيضا

وتابع المحافظ السابق: «هناك 40 نقطة في البحر المتوسط تكشف عن الغاز، وهذا لا يوجد لدى دولة أخرى، وهناك جهاز يتم دفع 2 مليون دولار يوميًّا مقابل تنقيبه عن الغاز».