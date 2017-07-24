أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ سابق: مصر أكبر قوة إقليمية بالمنطقة في عام 2020 (فيديو)

Google+ Print
محافظ سابق: مصر أكبر قوة إقليمية بالمنطقة في عام 2020 (فيديو) محافظ سابق: مصر أكبر قوة إقليمية بالمنطقة في عام 2020 (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر سابقًا، إن ستصبح أكبر قوة إقليمية في المنطقة بحلول سنة 2020، موضحًا أن هناك وثيقة أمريكية صدرت خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أكدت أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2018.

وأضاف فرج خلال لقائه اليوم الأحد ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه بحلول عام 2020 ستصدر مصر الغاز إلى أوروبا مما يعني أنها ستكون قوة اقتصادية.

شاهد أيضا

وتابع المحافظ السابق: «هناك 40 نقطة في البحر المتوسط تكشف عن الغاز، وهذا لا يوجد لدى دولة أخرى، وهناك جهاز يتم دفع 2 مليون دولار يوميًّا مقابل تنقيبه عن الغاز».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة