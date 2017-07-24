الحريري: «مؤتمر الشباب تكلف ملايين عشان الرئيس هيكون موجود»

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قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30» بمجلس النواب، إنه لم يتلق دعوة لحضور المؤتمر الوطني للشباب، والذي سيعقد ظهر غدًا الإثنين، بمحافظة الإسكندرية بحضور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، وعدد من الوزراء.

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وأضاف الحريري، أن الاستعداد للمؤتمر تكلف ملايين الجنيهات، وتمت إصلاحات ورصف وإضاءة فقط لأن الرئيس سوف يكون موجوداً، متابعا:«أقول للرئيس إننا مللنا من الحديث حول الصناعة والزراعة والتعليم والصناعة، لأننا لا نرى أن السلطة التنفيذية مهتمة بهذه الأمور، ونضيف أننا لن نمل أو نكل في مطالبة الرئيس بالإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة تظاهرات تيران وصنافير، ولن نكون سعداء بالزيارة إلا بالإفراج عنهم».