أحمد بان: «حسم» خرجت عن الإخوان بنسبة 100%

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قال الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أحمد بان، إن حركة «حسم» بدأت نشاطها قبل عام عبر عمليات صغيرة باستهداف عناصر الأمن ومفردات البنية الأساسية مثل أعمدة الضغط العالي، ثم اللجوء إلى العربات المفخخة أو تبادل إطلاق النار، وكان أبرز عملياتها هو محاولة اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة، واغتيال العميد عادل رجائي.

وأضاف بان خلال لقائه اليوم الأحد ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، أن كافة هذه العمليات تُبرز درجة من الارتباك وليس وضوح الأجندة لدى هذه الحركة، وهو مستوى من الإرهاب يُطلق عليه «البدائي»، مشيرًا إلى أن عناصر «حسم» تتمركز في مثلث الفيوم وبني سويف والمنيا وبالتبعية الجيزة أيضًا لامتدادها، موضحًا أنها وغيرها من الحركات عكست سيولة المكون الجهادي العنيف داخل جماعة الإخوان.

وأكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أن «حسم» خرجت عن جماعة الإخوان بنسبة 100%، وأن معظم عناصرها ينتمون إلى الجماعة وكانوا موجودين في اعتصام رابعة والنهضة وتم تجنيدهم في أثناء هذه الفترة، متابعًا أن كثيرا من هؤلاء يقفون تحت راية الثأر من الدولة المصرية وبدأوا في اللجوء لمسار العنف.

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وشدّد على أن مسار مواجهة الدولة بالسلاح لا مستقبل له، لافتا إلى أن متوسط أعمار «حسم» بين العشرينات والثلاثينات، بما يؤكد أن عناصر الإخوان القديمة تخشى من العودة لمسار المواجهة المسلحة مع الدولة.

وتابع بان: «الدولة المصرية تلجأ في الغالب إلى المواجهة الأمنية في محاربة الإرهاب، وفي واقع الأمر لا نواجه الإرهاب ولا نواجه التطرف بل نواجه التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة».