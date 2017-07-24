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قصة الطالب الوحيد الذي استنفذ رغباته في تنسيق المرحلة الأولى

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مصراوي Masrawy

قصة الطالب الوحيد الذي استنفذ رغباته في تنسيق المرحلة الأولى

11:45 م الأحد 23 يوليو 2017

قصة الطالب الوحيد الذي استنفذ رغباته في تنسيق المرحلة الأولى

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت - داليا شبل:

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن السبب وراء استنفاذ الطالب الوحيد هذا العام لرغبات التحاقه بالجامعات، هو التسجيل والترتيب الخاطئ لرغبات الالتحاق بالكليات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأوضح "عبد الغفار"، في تصريح لمصراوي، أن الطالب - الذي تحفظ على ذكر اسمه- حصل على مجموع 390.5 درجة، بنسبة 95.2 % بشعبة علمي علوم، قام باختيار جميع كليات قطاع الطب البشرى بجميع المحافظات، ثم قام بعد ذلك بتسجيل الـ 60 رغبة المتاحة له باختيار جميع كليات "طب أسنان"، وأيضاً قام باختيار جميع كليات صيدلة على مستوى الجمهورية وتلك الكليات أعلى من مجموعه.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الخطأ الآخر الذي ارتكبه الطالب أيضاً، هو اختيار جميع كليات التربية الرياضية بجميع المحافظات، دون أن يجتاز الطالب الاختبارات المحددة لتلك الكليات كمعيار للقبول بها.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه مازال أمام هذا الطالب فرصة التسجيل خلال المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الثلاثاء، بشرط أن يختار فقط الكليات التي ضمن الحد الأدنى للمجموع الخاص به.

وقال سيد عطا مسؤول قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على التنسيق، إن أغلب الحالات التي كانت بالسنوات الماضية، كان سببها عدم معرفة الطالب بالطريقة الصحيحة لاختيار وترتيب الرغبات، مشيرا إلى أن أعداد الطلاب الذين استنفذوا رغباتهم العام الماضي كان حوالي 500 طالب، لكن هذا العام كان طالب واحد فقط.

وتحفظ المسؤولون بوزارة التعليم العالي، عن ذكر اسم الطالب، ونصحاه بالتقدم في تنسيق المرحلة الثانية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن صباح اليوم، الأحد، أن عدد الطلاب الذين استنفذوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق طالب واحد فقط.

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مصراوي Masrawy

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