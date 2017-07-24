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بالفيديو- متلازمة ستوكهولم في أسيوط.. ركاب يتسترون على سائق خالف الأجرة

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مصراوي Masrawy

- متلازمة ستوكهولم في أسيوط.. ركاب يتسترون على سائق خالف الأجرة

11:53 م الأحد 23 يوليو 2017

بالفيديو- متلازمة ستوكهولم في أسيوط.. ركاب يتسترون على سائق خالف الأجرة

أسيوط - أسامة صديق:

في رد فعل غريب يُعرفه المختصون بـ "متلازمة ستوكهولم"، رفض عدد من ركاب سيارة أجرة على طريق (أسيوط - القاهرة الصحراوي) البوح بما فُرض عليهم من زيادة غير مقررة في أجرة الركوب من قبل سائق السيارة، خلال حملة مرورية قادها مدير إدارة مرور أسيوط اللواء جمال وهبي، لتفقد الحالة المرورية ومتابعة مدى التزام سائقي الأجرة بتعريفة الركوب.

وفيما تحقق اللواء جمال وهبي من مخالفة السائق للأجرة المحددة قانونًا واتخذت حياله الإجراءات اللازمة، ناشد المواطنين التعاون مع ضباط المرور، وعدم التستر على سائقي الأجرة، لتطبيق القانون بما يحفظ للركاب حقهم في التنقل بحرية دون الوقوع تحت وطأة جشع البعض.

إلى ذلك، أشار مدير إدارة مرور أسيوط، في تصريح خاص لمصراوي مساء اليوم الأحد، إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت تجاه سائق الميكروباص الذي ضُبط خلال الحملة، بإحالته إلى النيابة لتقدير الغرامة المالية المستحقة عليه، مشيرًا إلى إيقاف هذا السائق عن العمل لمدة 15 يومًا، بناءً على قرار المحافظ المهندس ياسر الدسوقي.

وكان المحافظ شدد في وقت سابق على ضرورة إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة المقررة في أعقاب الزيادة الأخيرة في المحروقات، ووجه باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق المخالفين، تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يومًا في المرة الأولى، وسحب الرخصة لمدة 30 يومًا إذا ما تكررت المخالفة.

وتُعرف متلازمة ستوكهولم بأنها ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع من أساء إليه بشكل من الأشكال.

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مصراوي Masrawy

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