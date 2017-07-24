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ترامب ينتقد "الجمهوريين": لم يفعلوا الكثير لحمايتي

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مصراوي Masrawy

ينتقد "الجمهوريين": لم يفعلوا الكثير لحمايتي

11:44 م الأحد 23 يوليو 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على بعض أعضاء حزبه من الجمهوريين، الذين استفادوا من انتصاره في الانتخابات الرئاسية عام 2016، متهمًا إياهم ببذل القليل من الجهد لحماية رئيسهم.

ولم يكشف ترامب عن أسمائهم، حيث قال ترامب: "من المحزن للغاية أن الجمهوريين، الذين أصبحوا عبء على ظهري، لم يفعلوا الكثير لحماية الرئيس".

وفي تغريدة أخرى، أشار ترامب إلى أن اتهامه بالارتباط بعلاقات مع روسيا أصبح يمثل ذريعة لفشل الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، حيث جاءت التغريدات بعد عودته من زيارة نادي ترامب الوطني للجولف بولاية فرجينيا الأمريكية.

وتأتي تغريدات الرئيس ترامب بعد فشله في تمرير مسودة قانون الرعاية الصحية الأمريكية كبديل لـ"أوباما كير" بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث فشل ترامب في أن يحظى بالعدد الكافي من الأصوات، حيث أعلن أعضاء من الجمهوريين معارضتهم لخطة ترامب.

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