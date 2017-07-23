مسؤول أمريكي يتهم روسيا بالمسئولية عن الحرب الدائرة شرق أوكرانيا

كييف (أ ش أ):

اتهم كيرت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن الأزمة الأوكرانية روسيا بالمسئولية عن الحرب الساخنة التى تدور رحاها فى الوقت الراهن شرق أوكرانيا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ في نشرته مساء اليوم ـ أن فولكر، الذى يزور شرق أوكرانيا، قال إن الحرب الدائرة في المناطق الشرقية تمثل أزمة عاجلة تستلزم منا جميعا ضرورة مواجهتها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف فولكر - في تصريحات أدلى بها في جوهانسك التي أعلنت استقلالها عن أوكرانيا من جانب واحد - إن هناك قدرا كبيرا من المعاناة وإن التكلفة الإنسانية للنزاع شرق أوكرانيا كبيرة للغاية، الأمر الذي يستلزم ضرورة مواجهتها بشكل عاجل".

وكان الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب قد توصل، أمس السبت، إلى اتفاق بشأن مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا لدعم العناصر الإنفصالية وضم شبه جزيرة القرم الى سيادتها عام 2014.

وكانت الخارجية الأمريكية قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري تعيين فولكر مبعوثا أمريكيا خاصا بشأن الأزمة في أوكرانيا والتي أدت، حتى الآن، الى مصرع نحو عشرة آلاف شخص خلال القتال بين القوات الحكومية والعناصر الإنفصالية شرق البلاد.

وعلى صعيد متصل، قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏تدعم تشريعا جديدا لمعاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي ولعدوانها على أوكرانيا.

وأضافت ساندرز، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إنه على الرغم من أن البيت الأبيض عارض محاولة الكونجرس ‏الأولى فرض عقوبات على روسيا، إلا أنه يدعم مشروع العقوبات الحالي الذي أعلنه قادة الكونجرس أمس السبت.‏

وتابعت أن الإدارة الأمريكية تدعم نهجا قاسيا مع روسيا خاصة فيما يتعلق بفرض هذه العقوبات، موضحة أن النسخة الأولى من مشروع ‏القانون كتبت بصيغة غير جيدة، ولكننا تمكنا من العمل مع مجلسي النواب والشيوخ، والإدارة الأمريكية سعيدة بقدرتها على فعل ذلك وإدخال ‏التعديلات الضرورية، ونحن ندعم هذا التشريع الآن".‏