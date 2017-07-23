عودة ملتقى الفكر الإسلامي بعد توقف 6 سنوات.. ووزير الأوقاف: يهدف رفع مستوى الأئمة

الإسكندرية - محمد عامر:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء اليوم الأحد، معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي في شارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة شرقى بالإسكندرية، والذي يستمر إلى يوم الخميس المقبل.

وقال وزير الأوقاف، خلال الندوة التي أقيمت على هامش الافتتاح، إن ملتقى الفكر الإسلامي يعود مجددًا بعد توقف دام 6 سنوات، بهدف رفع المستوى المهني والعلمي للأئمة والعاملين بالأوقاف بشكل عام، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة سيكون هناك أسبوع مخصص للطلاب الوافدين من مصر والعالم فضلاً عن تخصيص مساحة بالمعسكر للجوانب الرياضية.

وأضاف جمعة أن الوزارة تعتزم تطوير المعسكر خلال الأعوام المقبلة حيث سيتم تشكيل مجلس إدارة لاستغلاله بالشكل الأمثل، قائلاً: "محتاجين تكثيف التدريب والندوات ودراسة مدى إمكانية استضافة أفواج عائلية وشخصية للأئمة والعاملين بالأوقاف بالمعسكر طوال العام".

ولفت الوزير إلى أنه سيتم في منتصف شهر أغسطس إقامة معسكر آخر في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط يجمع بين التدريب والتثقيف والترفيه، وكذا دراسة إقامة معسكرات في كل المناطق التي يمكن فيها إقامة معسكرات ومن بينها محافظات وجه قبلي.

رافق الوزير خلال الافتتاح كل من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.