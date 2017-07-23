أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

عودة ملتقى الفكر الإسلامي بعد توقف 6 سنوات.. ووزير الأوقاف: يهدف رفع مستوى الأئمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عودة ملتقى الفكر الإسلامي بعد توقف 6 سنوات.. ووزير الأوقاف: يهدف رفع مستوى الأئمة

11:04 م الأحد 23 يوليو 2017

عودة ملتقى الفكر الإسلامي بعد توقف 6 سنوات.. ووزير الأوقاف: يهدف رفع مستوى الأئمة

الدكتور محمد مختار جمعة

الإسكندرية - محمد عامر:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء اليوم الأحد، معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي في شارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة شرقى بالإسكندرية، والذي يستمر إلى يوم الخميس المقبل.

وقال وزير الأوقاف، خلال الندوة التي أقيمت على هامش الافتتاح، إن ملتقى الفكر الإسلامي يعود مجددًا بعد توقف دام 6 سنوات، بهدف رفع المستوى المهني والعلمي للأئمة والعاملين بالأوقاف بشكل عام، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة سيكون هناك أسبوع مخصص للطلاب الوافدين من والعالم فضلاً عن تخصيص مساحة بالمعسكر للجوانب الرياضية.

وأضاف جمعة أن الوزارة تعتزم تطوير المعسكر خلال الأعوام المقبلة حيث سيتم تشكيل مجلس إدارة لاستغلاله بالشكل الأمثل، قائلاً: "محتاجين تكثيف التدريب والندوات ودراسة مدى إمكانية استضافة أفواج عائلية وشخصية للأئمة والعاملين بالأوقاف بالمعسكر طوال العام".

ولفت الوزير إلى أنه سيتم في منتصف شهر أغسطس إقامة معسكر آخر في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط يجمع بين التدريب والتثقيف والترفيه، وكذا دراسة إقامة معسكرات في كل المناطق التي يمكن فيها إقامة معسكرات ومن بينها محافظات وجه قبلي.

رافق الوزير خلال الافتتاح كل من الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- وزير النقل يتفقد محطة مصر بالإسكندرية.. ويشدد على سرعة تطويرها

    أخبار

  • عودة حلقات تحفيظ القرآن لطلاب المدارس بمساجد أسيوط

    أخبار

  • بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. الطرق الصوفية تحيي مولد "أبي العباس المرسي" بموكب من بحري

    أخبار

إعلان

083255a95e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين