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الأمن العام الأردني يفتح تحقيقًا موسعًا بعد حادث السفارة الإسرائيلية بعمان

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مصراوي Masrawy

الأمن العام الأردني يفتح تحقيقًا موسعًا بعد حادث السفارة الإسرائيلية بعمان

11:09 م الأحد 23 يوليو 2017

الأمن العام الأردني يفتح تحقيقًا موسعًا بعد حادث السفارة الإسرائيلية بعمان

(مصراوي):

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام، إنه بعد عصر اليوم الأحد، ورد بلاغ بحدوث إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى المكان وفرضت طوقًا أمنياً لمباشرة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن التحقيقات الأولية أظهرت إصابة ثلاثة أشخاص أحدهما إسرائيلي الجنسية جاري إسعافه، وما لبث أحد الأردنيين أن فارق الحياة متأثرا بعيار ناري أصابه.

وبحسب البيان، أشارت التحقيقات الأولية غير النهائية إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولية حتى الآن، وأن جهات التحقيق في مديرية الأمن العام باشرت بفتح تحقيق موسع بالحادثة وأخطرت النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

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مصراوي Masrawy

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