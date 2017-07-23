أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الصوت والغاز على المرابطين بـ"الأقصى"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الصوت والغاز على المرابطين بـ"الأقصى"

11:07 م الأحد 23 يوليو 2017

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الصوت والغاز

القدس - (أ ش أ):

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين قرب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة وأطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز بكثافة في محيط باب الأسباط بعد صلاة العشاء.

وأدى آلاف المواطنين المقدسيين، صلاة العشاء أمام أقرب نقاط للمسجد الأقصى، في بابي الأسباط والناظر "المجلس"، رفضاً للإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية من إقامة بوابات إلكترونية وتركيب كاميرات ذكية.

وكانت سلطات الاحتلال ألغت مسيرة كانت دعت لها جماعات يهودية متطرفة من بينها ما تسمى منظمات الهيكل وعدد من الحاخامات تنطلق مساء من باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) باتجاه البلدة القديمة وتتركز في باب الأسباط لطرد المعتصمين المقدسيين منها.

وبرّر الاحتلال قرار إلغائه المسيرة باعتبارها تنطوي على مخاطر من الفلسطينيين تجاه المستوطنين، في الوقت الذي وجه نشطاء من القدس الدعوات للمواطنين بضرورة المزيد من شد الرحال والمشاركة الواسعة في صلاتي المغرب والعشاء من مساء اليوم.

هذا المحتوى من

asha.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد 10 أيام إسرائيل توطد أقدامها بالأقصى

    أخبار

  • إسرائيل تعتقل 25 فلسطينيًا خلال مداهمات بالضفة الغربية

    أخبار

  • تفاصيل حادث اطلاق النار في السفارة الإسرائيلية بالأردن ()

    أخبار

  • الجامعة العربية ترجيء اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن القدس

    أخبار

إعلان

863da1a547.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)