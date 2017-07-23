حازم إمام: متعب ما زال قادرًا على العطاء.. و«البدري بيزهقه» (فيديو)

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قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن الإدارة الفنية للنادي الأهلي لا تضع عماد متعب ضمن حساباتها، معلقًا: «واضح إنهم مش محتاجينه وبيزهقوه».

وأضاف «إمام»، خلال لقائه بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أنه يرى «متعب» قادرًا على العطاء في مباريات كثيرة، لكن فرصه أصبحت صعبة في الفترة المقبلة، ويجب أن يكون متأهبًا أنه سيقضي موسمًا قادمًا صعبًا.

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وتابع، «متعب بقاله 3 سنين مش بيلعب كورة بشكل منتظم، وأنا لو مكانه أتكلم بشكل مباشر مع حسام البدري، لأنه بيتكلم كويس لكن ساعة الجد مش بيديله قيمته في الملعب».