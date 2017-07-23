الفتح المغربي يخطف التعادل من الزمالك في البطولة العربية (صور)

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تعادل الزمالك، أمام الفتح الرباطي المغربي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى بالبطولة العربية.

تقدم لمين دياكيتي للفتح الرباطي في الدقيقة 8 من تسديدة لم يتمكن أحمد الشناوي من ابعادها، قبل أن يتعادل باسم مرسي للزمالك في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

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وفي الشوط الثاني، تمكن النجم محمود عبد الرازق «شيكابالا» من التقدم للفريق الأبيض بهدف رائع في الدقيقة 65، قبل أن يعود دياكيتي ويخطف التعادل للفريق المغربي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الفريقين رصيدهما إلى نقطة واحدة، وهو نفس رصيد النصر السعودي، والعهد اللبناني، الذين انتهت مواجتهما أيضًا بالتعادل الإيجابي 1-1.