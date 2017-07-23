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طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

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طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التحرير

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أكد طارق سليمان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي  إصابة أحمد رفعت بكدة قوية في الأنكل موضحاً أن اللاعب سوف يقوم بعمل أشعة لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.

وتعرض رفعت للإصابة بعد كرة مشتركة مع مدافع فريق الفتح المغربي خلال مباراة الفريقين التي تقام الآن على استاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة العربية التي تستضيفها خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل.

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ويشارك في البطولة العربية 12 فريقًا، هم الأهلي والزمالك من مصر، والنصر والهلال من ، والترجي من تونس، والفتح الرباطي من المغرب، والمريخ من السودان، والنفط من العراق، والعهد من لبنان، والفيصلي من الأردن، ونصر حسين داي الجزائري، والوحدة الإماراتي.

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التحرير

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