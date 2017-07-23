«التحرير» ترصد كشف حساب «لجنة الطاقة» بالبرلمان بدور الانعقاد الثاني

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تسعة أشهر قضاها النواب خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان ما بين الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، والتي شهدت الكثير من الأحداث والكواليس الخاصة أثناء مناقشة قضايا وملفات مختلفة، «التحرير» ترصد خلال حلقات تنشرها بشكل دوري كشف حساب وكواليس دارت داخل اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثاني، وترصد «التحرير» في ثاني حلقاتها كواليس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، خلال دور الانعقاد الثاني، والتي ترأسها النائب طلعت السويدي.

«طاقة البرلمان» تمرر 14 قانونًا وتناقش 111 طلب إحاطة خلال الانعقاد الثاني

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، علي عدة قوانين واتفاقيات خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، بجانب مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة والاسئلة الموجه لوزراء الكهرباء والبترول والبيئة.

ورصدت «التحرير» نتائج اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني: فقد وافقت اللجنة على 14 مشروع قانون في مقدمتها قانون سوق الغاز، علاوة علي الموافقة على 6 اتفاقيات تتعلق بقطاعات الكهرباء والطاقة الشمسية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم قطاع الطاقة..المزيد

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حوار| السويدي: مفاعل الضعبة آمن ولا مخاوف على المواطنين

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