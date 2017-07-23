أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«التحرير» ترصد كشف حساب «لجنة الطاقة» بالبرلمان بدور الانعقاد الثاني

Google+ Print
«التحرير» ترصد كشف حساب «لجنة الطاقة» بالبرلمان بدور الانعقاد الثاني «التحرير» ترصد كشف حساب «لجنة الطاقة» بالبرلمان بدور الانعقاد الثاني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسعة أشهر قضاها النواب خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان ما بين الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، والتي شهدت الكثير من الأحداث والكواليس الخاصة أثناء مناقشة قضايا وملفات مختلفة، «التحرير» ترصد خلال حلقات تنشرها بشكل دوري كشف حساب وكواليس دارت داخل اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثاني، وترصد «التحرير» في ثاني حلقاتها كواليس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، خلال دور الانعقاد الثاني، والتي ترأسها النائب طلعت السويدي.

 

«طاقة البرلمان» تمرر 14 قانونًا وتناقش 111 طلب إحاطة خلال الانعقاد الثاني 

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، علي عدة قوانين واتفاقيات خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، بجانب مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة والاسئلة الموجه لوزراء الكهرباء والبترول والبيئة.

ورصدت «التحرير» نتائج اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني: فقد وافقت اللجنة على 14 مشروع قانون في مقدمتها قانون سوق الغاز، علاوة علي الموافقة على 6 اتفاقيات تتعلق بقطاعات الكهرباء والطاقة الشمسية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم قطاع الطاقة..المزيد

شاهد أيضا

«لجنة الطاقة»..أزمات متتالية بين النواب ووزيري «البترول» و«البيئة»

تعتبر لجنة الطاقة من أبرز اللجان النوعية التي تباشر عملها في هدوء، لكن هذا لم يمنع من حدوث بعض المناوشات التي شهدتها اللجنة خلال عملها الفترة الماضية، وتظل المعركة الدائرة بين النائبة فراج، ووزير البيئة خالد فهمي، والذي تقمت ضده باستجواب، حول وجود شبهات فساد إدارى بشأن إدارة ملف المحميات الطبيعية، مؤكدة أن هناك مخالفة للقانون 102 لسنة 1983، بشأن بيع وتعديل حدود المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام. وهي المعلومات التي وردت في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016...المزيد

حوار| السويدي: مفاعل الضعبة آمن ولا مخاوف على المواطنين
قال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، ورئيس الوفد المصري الذي تفقد محطة نووية مشابه لمشروع الضبعة، إن المشىوع آمن ولا خوف لدى المصريين من خطورة إشعاع أو تسرييب نووي. وأضاف السويدي، في حواره مع «التحرير» أن المفاعل المصري تستخدمه 60% من دول العالم، وسيحول من دولة مستهلكة للكهرباء إلى دولة مصدرة للكهرباء، وإلى نص الحوار..


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين