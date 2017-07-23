أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الحسيني منتقدًا التجاهل العربي للأحداث الفلسطينية: «مافيش فايدة» (فيديو)

Google+ Print
الحسيني منتقدًا التجاهل العربي للأحداث الفلسطينية: «مافيش فايدة» (فيديو) الحسيني منتقدًا التجاهل العربي للأحداث الفلسطينية: «مافيش فايدة» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي يوسف الحسيني، ضعف تجاوب الشعوب العربية مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات، ومنع السلطات الإسرائيلية المسلمين من دخول المسجد الأقصى.

وقال الحسيني، خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «لما تعرف إن أخبار الرياضة والمشاهير والفن هى التي تطغى على ما يحدث في فلسطين يتضح لك إنه ما فيش فايدة، لما تلاقي برنامج واحد من ضمن 34 برنامجًا في هو الوحيد اللي اتكلم عن هذه الأحداث لازم تعرف إنه مافيش فايدة.. شعوب لا تقرأ ولا تعي ومشغولة بقصص تانية غير مستقبل أولادها». 

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة