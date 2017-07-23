الحسيني منتقدًا التجاهل العربي للأحداث الفلسطينية: «مافيش فايدة» (فيديو)

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استنكر الإعلامي يوسف الحسيني، ضعف تجاوب الشعوب العربية مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات، ومنع السلطات الإسرائيلية المسلمين من دخول المسجد الأقصى.

وقال الحسيني، خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «لما تعرف إن أخبار الرياضة والمشاهير والفن هى التي تطغى على ما يحدث في فلسطين يتضح لك إنه ما فيش فايدة، لما تلاقي برنامج واحد من ضمن 34 برنامجًا في مصر هو الوحيد اللي اتكلم عن هذه الأحداث لازم تعرف إنه مافيش فايدة.. شعوب لا تقرأ ولا تعي ومشغولة بقصص تانية غير مستقبل أولادها».