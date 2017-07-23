عمرو أديب: المواطن لن يقبل المساس برغيف العيش (فيديو)

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن اقتراح وزارة التموين تخفيض نصيب الفرد من الخبز المدعم لـ4 أرغفة يوميًا بدلًا من 5، مع مضاعفة قيمة نقاط الخبز؛ 100% جيد واقتصادي وإيجابي ويُذيل أعباءً عن كاهل الدولة، مستدركًا: «لكن النقاط دي بعد غلاء الأسعار مبقتش هتجيب للمواطن سلع إضافية، لا أرز ولا زيت مثلًا، لكن هتفضل تجيبله عيش دايمًا».

وأضاف أديب خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «أون إي»: «حتى الآن يتميز الاقتصاد المصري بدعم رغيف الخبز، وبه يستطيع الإنسان إنه ياكل في كل الأحوال، أرجوكم ده مش قرار يتاخد بالليل ويصحى الصبح الناس يتفاجئوا به، أرجوكم لا مساس برغيف العيش»، لافتًا إلى أن الإدارة الحالية يُحسب لها أنها قضت على طوابير العيش، مع الحفاظ على جودته، حيث لم يعد سيئًا كما كان.

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وتابع: «رغيف العيش يجب التعامل معه بحرص شديد، الناس مش هتكون سعيدة إطلاقًا بإنك تقرب للعيش، زودوا ضرايب على الناس الأغنياء لكن متقربوش لرغيف العيش، بلاش تيجوا عند الرغيف وتتصدروا، الناس لن تقبل، اسألوا الناس الأول قبل ما تاخدوا أي قرار».