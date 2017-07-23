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سليم سحاب: «فوجئت أن تامر حسني كان عندي في الكورال وكنت ناسي»

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سليم سحاب: «فوجئت أن تامر حسني كان عندي في الكورال وكنت ناسي» سليم سحاب: «فوجئت أن تامر حسني كان عندي في الكورال وكنت ناسي»

التحرير

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قال المايسترو سليم سحاب، مساء اليوم الأحد، إن فريق «كورال أطفال » يتكون من موهوبين فنيًّا يختارهم من دور الرعاية والأيتام، موضحًا أن هناك بعض المطربين المشهورين من مصر والدول العربية يقيمون حفلات ويتبرعون بأجورهم دعمًا للمؤسسة.

وأضاف سحاب، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، قاموا بدعم تلك المؤسسة منذ نشأتها وأصبح مشروع كبير أكثر مما كان يتوقع.

وأشار إلى أن «منظمة العمل الدولية تتواصل معه بعد ما وصل لهم عن أهمية هذا المشروع، ويسعى المشروع إلى زيادة عدد الأطفال المشاركين بالكورال لضمان الاستدامة واكتشاف الموهوبين منهم والعمل على تنمية مواهبهم، وذلك لتمثيل مصر في المهرجانات بالداخل والخارج».

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أوضح أنه غامر باسمه منذ أن جاء إلى مصر من أجل أن يظهر الأصوات التي ينبغي سماعها من خلال الفرقة، موضحًا أن هناك عدد كبير من الفنانين في مصر تخرجوا من الفرقة، بينهم أحمد سعد، أحمد جمال، ورامي صبري، وريهام عبد الحكيم، وشذى، وجنات، مستكملًا: «فوجئت أن تامر حسني كان عندي في الكورال وأنا كنت ناسي، هو اللي قال في أحد البرامج أنه أحد الخريجين».

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التحرير

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