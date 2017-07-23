«طاقة البرلمان» تمرر 14 قانونًا وتناقش 111 طلب إحاطة خلال الانعقاد الثاني

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وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، علي عدة قوانين واتفاقيات خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، بجانب مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة والاسئلة الموجه لوزراء الكهرباء والبترول والبيئة.

ورصدت «التحرير» نتائج اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني: فقد وافقت اللجنة على 14 مشروع قانون في مقدمتها قانون سوق الغاز، علاوة علي الموافقة على 6 اتفاقيات تتعلق بقطاعات الكهرباء والطاقة الشمسية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم قطاع الطاقة.

وحسب تقرير اللجنة، تم مناقشة 111 طلب إحاطة، في حضور الوزراء المعنيين، منهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، ووزير البيئة خالد فهمي، ووزير البترول طارق الملا، وشملت موضوعات متنوعه لاسيما ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم استغلال الثروات المعدنية المهدرة والغاز الطبيعي، ووجود فساد بشركة إنبي للبترول، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المدن والقرى بالمحافظات المختلفة.

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كما شملت طلبات الإحاطة، تحديد أسعار بيع اسطوانات البوتاجاز للجمهور، والاضرار الناتجة عن مصنع كيما للبتروكيماويات، الانبعاثات الهوائية الضارة بمصنع سنمار، وإعفاء المنازل المنكوبة من السيول من فواتير الكهرباء، وأزمة التلوث البيئي المتفاقمة بمدينة نصر، وآليات تطوير المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها، عملية إدارة المخلفات وتحويلها إلي طاقة، توصيل الكهرباء إلي عدد من المناطق، رؤية الحكومة من أجل ترشيد الكهرباء والطاقة وأولويات التسعير والدعم لتغذية الصناعات الثقيلة، وتلوث مياة النيل نتيجة المخلفات الصناعية.

وناقشت اللجنة، خلال دور الانعقاد، سؤالين بشأن رفع الدعم نهائيا عن الوقود، وتأثير البيئة بإنشاء مشروع مارينا لليخوت السياحية، بجانب نظر تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات، وإعداد تقارير حولهما، أحداهما عن نتائج الرقابة المالية علي وحدات الجهاز الإدارى للدولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "هيئة الطاقة الذرية - هيئة المواد النوويه" عن الفترة من أول يوليو 2015 حتي أخر يونيو 2016، وأخر عن نتائج الرقابة المالية علي بعض الهيئات العامة الخدمية "قطاع حماية البيئة) عن الفترة من أول يوليو 2015 حتي أخر يونيو 2016.

ونظرت اللجنة، مشروعات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017 المتعلقة بها، وممثله في مشروع الموازنة العامة للسنه المالية الجديدة عن قطاع البترول والثروة المعدنية، ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وأخيراص مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عن قطاع البيئة.