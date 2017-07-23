أحمد موسى: الحكومة فشلت في ضبط الأسعار.. والمواطن دفع الفاتورة

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قال الإعلامي أحمد موسى إن بعض بطاقات التموين لمواطنين معطلة منذ أكثر من ثلاث سنوات دون إيجاد حل للأزمة، موضحًا أنه إذا ضاعت بطاقة تموين أسرة لا تستطيع ردها.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن وزير التموين علي المصليحي ذكر أن أزمات المواطنين فيما يتعلق بالبطاقات والكروت الذكية انتهت، مستكملًا: «يبدو أن المسئولين بيقولوا كلام وفي أرض الواقع محدش بيدور على الناس».

وتابع مخاطبًا المصليحي: «قول حضرتك إن عندي مشاكل، مش كله تمام والله، اسمعوا صوت الناس، وكلنا عارفين إن كل حاجة مش تمام، وشوفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم عن الأسعار، الحكومة فشلت في رقابة الأسواق ووضع ضوابط على الأسعار».

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وواصل: «المواطن هو اللي بيدفع الفاتورة، وبيتحمل كتير جدًا عشان بلده، واللي رفع الأسعار مش هينزلها، وهذا يتطلب أن الوزير يكون عنده شجاعة إنه يقول أنا عندي مشاكل وبحاول أعالجها».