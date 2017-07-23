مصدر بمجلس الدولة: "دكروري" سيطعن خلال أيام على استبعاده من رئاسة المجلس

كتب – محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة، أن المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، سيتقدم بطعن خلال أيام، على قرار رئيس الجمهورية باستبعاده من رئاسة المجلس، لكونه أقدم المستشارين سنًا.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المستشار يحيى دكروري انتهى -بالتعاون مع أحد كبار المحامين- من إعداد جزء كبير من مذكرة الطعن، والتي سيطالب خلالها ببطلان قرار استبعاده من رئاسة المجلس لكونه المرشح الوحيد من قِبل الجمعية العمومية لمستشاري المجلس والتي التزمت بمبدأ الأقدمية في ترشيحها –وفق قوله-.

وأشار المصدر إلى استمرار المستشار دكروري في عمله بالمجلس، دون وجود أي نية لديه للتقدم باعتذار عن منصبه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس لدولة خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته القانونية، في 19 يوليو 2017.

وكان المستشار أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى حالياً، أكد لمصراوي، صباح اليوم الأحد، أنه تقدم بدعوى رقم 1137 أمام دائرة رجال القضاء بدار القضاء العالي، على عدم تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض، وفقًا لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.

وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، رشحت المستشار يحيى دكروري منفرداً لرئاسة المجلس خلفًا للمستشار محمد مسعود، لكونه أقدم مستشاري المجلس سنًا.