أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر بمجلس الدولة: "دكروري" سيطعن خلال أيام على استبعاده من رئاسة المجلس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر بمجلس الدولة: "دكروري" سيطعن خلال أيام على استبعاده من رئاسة المجلس

10:35 م الأحد 23 يوليو 2017

المستشار يحيي الدكروري

كتب – محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة، أن المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، سيتقدم بطعن خلال أيام، على قرار رئيس الجمهورية باستبعاده من رئاسة المجلس، لكونه أقدم المستشارين سنًا.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المستشار يحيى دكروري انتهى -بالتعاون مع أحد كبار المحامين- من إعداد جزء كبير من مذكرة الطعن، والتي سيطالب خلالها ببطلان قرار استبعاده من رئاسة المجلس لكونه المرشح الوحيد من قِبل الجمعية العمومية لمستشاري المجلس والتي التزمت بمبدأ الأقدمية في ترشيحها –وفق قوله-.

وأشار المصدر إلى استمرار المستشار دكروري في عمله بالمجلس، دون وجود أي نية لديه للتقدم باعتذار عن منصبه.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، أصدر القرار رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس لدولة خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته القانونية، في 19 يوليو 2017.

وكان المستشار أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى حالياً، أكد لمصراوي، صباح اليوم الأحد، أنه تقدم بدعوى رقم 1137 أمام دائرة رجال القضاء بدار القضاء العالي، على عدم تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض، وفقًا لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.

وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، رشحت المستشار يحيى دكروري منفرداً لرئاسة المجلس خلفًا للمستشار محمد مسعود، لكونه أقدم مستشاري المجلس سنًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أبو العزم": الرئيس السيسي أثنى على أداء المجلس وطالبني ببذل الجهد

    أخبار

  • بالصور.."أبو العزم" يصل مجلس الدولة بعد حلف اليمين القانونية أمام

    أخبار

  • "المفوضين" تحجز دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي لكتابة التقرير

    أخبار

  • تأجيل دعوى تطالب بحل مجلس النواب لجلسة 17 أغسطس

    أخبار

إعلان

fa611cb001.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)