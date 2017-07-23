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حزب الوفد يدين التصعيد في القدس ويدعو الهيئة العليا لاجتماع طارئ

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مصراوي Masrawy

حزب الوفد يدين التصعيد في القدس ويدعو الهيئة العليا لاجتماع طارئ

10:27 م الأحد 23 يوليو 2017

حزب الوفد يدين التصعيد في القدس ويدعو الهيئة العليا لاجتماع طارئ

السيد البدوي شحاته رئيس الوفد

كتبت - مروة شوقي:

وصف حزب الوفد، التصعيد في القدس و الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعائر بـ"غير مقبولة"

وأشار فؤاد إلى المتحدث الرسمي للوفد أنه بناءً على طلب أغلبية أعضاء الهيئة العليا للحزب، تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ للهيئة برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس الوفد، الثلاثاء المقبل بمقر الوفد الرئيسي بالدقي.

وقال فؤاد إن الوفد قد سبق وطالب الجامعة العربية باتخاذ موقف رادع في مواجهة التأجيج المستمر الذي يدفع بالقضية إلى منحنى خطر، مشددًا على أن الحزب سيعلن موقفه و توصياته عقب الاجتماع الطارئ.

وكانت المواجهات قد اندلعت في أعقاب قمع قوات الاحتلال لمسيرة تضامنية مناصرة للمسجد الأقصى انطلقت وسط المخيم بمشاركة مئات المواطنين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات وطنية مناوئة للاحتلال وإجراءاته التعسفية والعنصرية في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك

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