ما هي أكثر المحافظات استهلاكًا للخبز المدعم؟ -(انفوجراف)
ما هي أكثر المحافظات استهلاكًا للخبز المدعم؟ -(انفوجراف)
10:10 م الأحد 23 يوليو 2017
إعداد- عايدة رضوان:
أعدت الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا يتضمن مقترحًا بزيادة ما يسمى بنقاط الخبز إلى ٢٠ قرشًا للرغيف بدلاً من 10 قروش مع خفض نصيب الفرد إلى أربعة أرغفة يومياً بدلاً من خمسة.
وتصرف وزارة التموين، حاليا خمسة أرغفة يومياً للفرد الواحد منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014، في حين يتم استبدال نقاط رغيف الخبز الواحد بقيمة 10 قروش لصالح سلعة تموينية أخرى.
وكانت مصادر حكومية أبلغت وكالة رويترز الأسبوع الماضي عن المقترح الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الخبز لتوفير العملة الصعبة، والتي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.
وفي هذا الإنفوحراف، يرصد مصراوي أكثر المحافظات استهلاكًا للخبز المدعم.
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