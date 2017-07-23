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القحطاني: نسعى لتحقيق مفاجأة أمام المريخ السوداني

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القحطاني: نسعى لتحقيق مفاجأة أمام المريخ السوداني القحطاني: نسعى لتحقيق مفاجأة أمام المريخ السوداني

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قال عبد الكريم القحطانى، كابتن فريق الهلال السعودي، إنه سعيد بالمشاركة مع فريق ناديه الأولمبي، رغم صعوبة وقوة المباريات، إلا أنه سيبذل قصارى جهده ومعه زملائه من أجل تحقيق المفاجأة لأنه يعلم حيدًا قوة فريق المريخ السوداني وخبرة لاعبيه الذين يتميزون باللياقة البدنية العالية.

وأشار القحطاني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أم المريخ والذى عقد مساء اليوم الأحد، إلى أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولكن بالأداء وبذل الجهد، مؤكدًا أن البطولة تجربة واحتكاك قوي للاعبي الهلال من أجل اكتساب خبرات تؤهلهم للمشاركة مع الفريق الأول بالدورى السعودي.

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وأوقعت قرعة البطولة العربية فريق الهلال السعودي فى المجموعة الثالثة بجانب أندية الترجى التونسى والنفط العراقي والمريخ السوداني.

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التحرير

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