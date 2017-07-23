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خالد الجندي: اليهود افتعلوا أزمة «منع الصلاة في الأقصى» لحماية قطر

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خالد الجندي: اليهود افتعلوا أزمة «منع الصلاة في الأقصى» لحماية قطر خالد الجندي: اليهود افتعلوا أزمة «منع الصلاة في الأقصى» لحماية قطر

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أزمة المسجد الأقصى واعتداءات اليهود على المقدسات لن تستمر إلى ما لا نهاية، وستنالها يد العدالة الإلهية قريبًا.

أضاف الجندي خلال حلقة اليوم الأحد ببرنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «دي إم سي»: «المؤمن له رب، والإله أولى بحماية مقدساته، ونحن نقف موقف عبدالمطلب أمام أبرهة الحبشي حينما قال له (للبيت ربٌ يحيمه)، ولكننا لا نقف أمام أبرهة فحسب، بل أمام التخاذل العالمي».

وتابع: «هناك تخاذل عربي وإسلامي وكوني، فأهل الأرض كلهم تخلوا عن المسجد الأقصى، لا نستثني منهم أحدًا، والأقصى له ربٌ يحميه، الله أراد بذلك أن لا يدع لأحد فضل على دينه ومسجده».

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وأكد الجندي أن اليهود افتعلوا أزمة منع الصلاة في الأقصى في هذا التوقيت، لحماية مكتبهم التمثيلي وفرعهم التجاري في الخليج «قطر»، مستكملًا: «اللي حاصل ده سيناريو مُحكم لإلهاء الأمة عن تجفيف منابع الإرهاب، كان لازم إسرائيل تتحرك عشان تنقذ أصدقاءها».

واستكمل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «الأقصى سيرجع حتمًا، سيرجع بإرادة الله، وكلنا أمل أن تتحرك سرايا بيت المقدس لحماية بيت المقدس، والأقصى في فلسطين وليس القاهرة».

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التحرير

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