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الحلبي: ميزانية الدولة لم تتحمل تكلفة إنشاء قاعدة محمد نجيب (فيديو)

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الحلبي: ميزانية الدولة لم تتحمل تكلفة إنشاء قاعدة محمد نجيب (فيديو) الحلبي: ميزانية الدولة لم تتحمل تكلفة إنشاء قاعدة محمد نجيب (فيديو)

التحرير

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قال هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تطوير منظومة الأسلحة داخل الجيش المصري تتطلب أيضًا تطوير الميادين العسكرية الخاصة بالتدريب، وهذا أحد أسباب إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد ببرنامج «مع رئيس التحرير»، المذاع على قناة «العاصمة»، أن القاعدة العسكرية الجديدة بها 72 ميدانا عسكريا مزودا بأعلى الإمكانيات التكنولوجية الحديثة.

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وذكر المستشار العسكري أن ميزانية الدولة لم تتحمل تكلفة إنشاء قاعدة محمد نجيب، مضيفًا: «الجيش تحمل جزءا والسيسي تحمل جزءا لما له من  ثقل عالٍ في المنطقة وذلك بجانب ثقل كدولة في العالم كله».

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التحرير

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