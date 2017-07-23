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علي جمعة: التعذيب في السجون ميراث تركه لنا الإنجليز

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علي جمعة: التعذيب في السجون ميراث تركه لنا الإنجليز علي جمعة: التعذيب في السجون ميراث تركه لنا الإنجليز

التحرير

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه عندما سُئل أحد المسئولين عن التعذيب الذي تم في السجون على عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أجاب بأن هذا من ميراث الإنجليز.

وأضاف جمعة خلال حلقة اليوم الأحد ببرنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»: «الإنجليز هما اللي سابولنا حكاية التعذيب دي، فقد عذبوا أهل دنشواي عام 1906، وهذا فكر برره دينيًا توماس إكوينوس».

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وأوضح المفتي السابق أن محاكم التفتيش كانت تقوم بتعذيب البشر حتى يذهبوا إلى الله تعالى يوم القيامة وليس عليهم ذنب، وأصبح هذا جزءًا من الفكر الأوروبي.

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التحرير

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