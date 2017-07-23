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«الضرائب»: وفرنا للمواطنين 8 مليارات جنيه سنويًا (فيديو)

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«الضرائب»: وفرنا للمواطنين 8 مليارات جنيه سنويًا (فيديو) «الضرائب»: وفرنا للمواطنين 8 مليارات جنيه سنويًا (فيديو)

التحرير

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قال رئيس مصلحة الضرائب، عبد المنعم مطر، إنه تم تعديل قانون 82 لعام 2017، ليصل حد الإعفاء الضريبي إلى 7200 جنيه، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه الشهر الحالي.

وأضاف مطر خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد ببرنامج «مع رئيس التحرير»، المذاع على قناة «العاصمة»، أن حد الإعفاء للمواطنين وصل إلى 14200، وذلك إضافة إلى خصم 80% من الضريبة للشريحة الأولى، أما الشريحة الثانية تسدد 40% فقط من الضريبة المستحقة عليها، أما الثالثة فتحصل على خصم 5%. 

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وأكد مطر أن هذا القرار سيوفر للمواطنين على مختلف شرائحهم 8 مليارات جنيه سنويًا كانت الدولة تأخذها منهم كضرائب.

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التحرير

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