يوسف الحسيني: «لو فشلت 23 يوليو كنا هنشوف أكبر عملية شنق للضباط»

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الأسباب الرئيسية لقيام الثورة تعود إلى انتشار الفقر والظلم، إضافة إلى عدم وجود عدالة اجتماعية أو صحية وعدم وجود وظائف، موضحًا أن الدولة المصرية قبل ثورة 23 يوليو كانت تعاني من فقر شديد.

وأشار الحسيني في حلقة اليوم الأحد من برنامجه «بصراحة»، على إذاعة «نجوم إف إم»، إلى أن الثورة حاولت إعادة توزيع الملكيات الزراعية، وهو ما خلق لها شعبية كبيرة بين الفقراء وقطاعًا كبيرًا من المصريين.

وتابع: «التنظيمات في ذلك الوقت كانت منقسمة إلى قسمين، إسلامية تنتمي إلى جماعة الإخوان ويسارية، وكان الشباب في الصيف يختارون الانضمام إلى الأقرب لهم».

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ولفت الإعلامي إلى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان تشكيله العقلي يعود إلى فكر محمد بن عبدالوهاب مؤسس الحركة الوهابية.

وأكمل: «لو فشلت الثورة كنا هنشوف أكبر عملية شنق للضباط الأحرار، والتنكيل بكل المعارضين وبكل الأحزاب الموجودة في ذلك الوقت».