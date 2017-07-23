«المصريين الأحرار» ينظم احتفالية لدعم «السيسي» لفترة رئاسية ثانية

التحرير

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قال الدكتور مجدي البطران، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة الجيزة، وعضو الهيئة العليا، إن الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، سينظم احتفالية ستكون الأهم والأكبر، لتأكيد تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأييده لفترة رئاسه ثانية، الأربعاء القادم.

وأشار البطران لـ«التحرير»، إلى أن الرئيس السيسى حقق إنجازات عديدة في ظل الظروف الصعبة، واقتحم مشاكل صعبة كان لا بد من خوضها لتصحيح الوضع الاقتصادي السيئ لمصر في السنوات الأخيرة، بجانب أنه نفذ ما وعد به في برنامجه الذي تقدم به.

وأوضح البطران، أنه سيتم دعوة الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والكتل النيابية الأخرى داخل المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية، مضيفًا: «سنؤكد تفويض الرئيس فى الحرب على الإرهاب، وفى محاربته للفساد، وسنعلن تأييده لفترة رئاسية ثانية».

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وأضاف: «لمسنا فى الرئيس السيسي المصداقية، لأنه كان صادقًا حينما تحدث عن أن الشعب سيعانى معه، وسيتحمل الإصلاحات الإقتصادية الموجوده حاليًا، والتى ستكون كلها خير للشعب، كما أن ما نفذه الرئيس هو نفس برنامج الإنتخابات البرلمانية للحزب فى عام 2014».

واعتبر البطران أن الرئيس السيسي «رجل المرحلة القادمة»، ولابد أن يستكمل ما بدأه، مضيفًا: «المسألة تحتاج إلى مواصفات معينة، كلها متوفرة فى الرئيس السيسيى، ولذلك نحن نسير فى نفس الإتجاه، ودعوتنا ليست فيها مزايدات، ومن حق التيارات السياسية الأخرى تأييد ما تشاء».